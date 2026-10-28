Sắp diễn ra Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story 2026

Lễ hội mở cửa từ 9 giờ các ngày 4, 5 và 6 tháng 12. Các hoạt động bắt đầu từ 7 giờ, kéo dài đến 21 giờ 30. Chương trình do UBND phường An Đông tổ chức.
Ra đời năm 2023, Chợ Lớn Food Story qua từng mùa đã giới thiệu nét phong phú của ẩm thực địa phương, từ món điểm tâm, mì và bánh đến sự hòa quyện của ngũ vị. Năm nay, chủ đề “Bát Bửu - Sắc Vị Tinh Hoa” tiếp tục tôn vinh sự đa dạng nguyên liệu, nghệ thuật phối hợp gia vị và bí quyết chế biến được gìn giữ, sáng tạo qua nhiều thế hệ.
Lễ hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng giới thiệu các món ngon và sản phẩm ẩm thực đặc trưng. Khách tham quan có thể thưởng thức, cùng chế biến món ăn, tham gia trò chơi tương tác như thử vị đoán món, nhìn hình đoán món; xem các chương trình ca nhạc...