Sức sống cơ sở

Sắp diễn ra Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story 2026

SGGPO

Ngày 28-10, Sở Du lịch TPHCM thông tin, từ ngày 4 đến 6-12, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa” sẽ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Đông.

Lễ hội mở cửa từ 9 giờ các ngày 4, 5 và 6 tháng 12. Các hoạt động bắt đầu từ 7 giờ, kéo dài đến 21 giờ 30. Chương trình do UBND phường An Đông tổ chức.

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Du khách thưởng thức món ngon tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ra đời năm 2023, Chợ Lớn Food Story qua từng mùa đã giới thiệu nét phong phú của ẩm thực địa phương, từ món điểm tâm, mì và bánh đến sự hòa quyện của ngũ vị. Năm nay, chủ đề “Bát Bửu - Sắc Vị Tinh Hoa” tiếp tục tôn vinh sự đa dạng nguyên liệu, nghệ thuật phối hợp gia vị và bí quyết chế biến được gìn giữ, sáng tạo qua nhiều thế hệ.

Lễ hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng giới thiệu các món ngon và sản phẩm ẩm thực đặc trưng. Khách tham quan có thể thưởng thức, cùng chế biến món ăn, tham gia trò chơi tương tác như thử vị đoán món, nhìn hình đoán món; xem các chương trình ca nhạc...

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THI HỒNG

Từ khóa

ẩm thực lễ hội

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