Vừa qua tại Vĩnh Long, Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế ngành dừa - CocoNext 2026 đã công bố thông tin về Hội thảo này, dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13-12-2026, với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

CocoNext 2026 do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) khởi xướng và tổ chức triển khai, dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và các đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 120.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước. Quy mô vùng nguyên liệu lớn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển công nghiệp chế biến và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành dừa.

Với lợi thế này, Vĩnh Long được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ngành dừa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái sản xuất, chế biến và thương mại theo hướng hiện đại, bền vững.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Betrimex cho biết: "Betrimex sẵn sàng góp phần đưa ngành dừa Việt Nam tiến tới quy mô xuất khẩu tỷ đô. Định hướng niêm yết quốc tế đặt ra cho Betrimex yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch và kỷ luật đầu tư. Năng lực đó cần được xây dựng từ những việc cụ thể trong chuỗi, từ chất lượng dữ liệu vùng trồng đến hiệu quả vận hành của từng nhà máy".

Trong ngày 12-12, hội thảo sẽ diễn ra với 3 phiên thảo luận chiến lược, tập trung vào tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam; thương mại toàn cầu và quyền lực mềm; công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh các phiên thảo luận, Không gian Triển lãm CocoNext 2026 sẽ giới thiệu những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh.

Ngày 13-12, các đại biểu sẽ tham quan thực tế tại Nhà máy Betrimex ở Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại Tam Ngãi.

NGUYỄN THANH