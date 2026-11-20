Ngày 20-11, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết đã phê duyệt hai dự án sửa chữa nền đường, mặt đường, cầu, cống và hệ thống thoát nước trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2026 – 2027.

Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau

Dự án thứ nhất triển khai tại xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) gồm các hạng mục: sửa chữa, nâng cao nền, mặt đường một số vị trí trong đoạn Km2400+060 - Km2411+000; vuốt dốc đường hai đầu các cầu Công Dân Kiều, Ông Tà, Kênh Năm Kênh Hồ, Nhưng Miên và Rạch Thọ; khắc phục tình trạng sạt lở tường đầu, tường cánh tại các cống ngang đường bằng giải pháp gia cố cọc cừ tràm, kết hợp rọ đá chống xói, đá hộc xây vữa.

Dự án thứ hai triển khai trên địa bàn hai xã Đất Mới và Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), gồm các hạng mục: sửa chữa, nâng cao nền mặt đường một số vị trí trong đoạn Km2382+900 - Km2394+370; vuốt dốc đường hai đầu các cầu Trại Lưới, Ông Như, Ông Quyến; đầu tư hệ thống rãnh kín bê tông cốt thép chịu lực tại một số vị trí trên tuyến, cùng cống hộp ngang đường để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư đồng bộ hai dự án nhằm kịp thời khắc phục các hư hỏng, xóa bỏ điểm mất an toàn giao thông, kéo dài tuổi thọ công trình và nâng cao năng lực khai thác trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

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