Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Sáng 12-11, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Đắk Lắk).

Các đơn vị đang khẩn trương giải phóng mặt đường thông xe đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: K. HỒNG

Các đơn vị quản lý đường bộ triển khai phân luồng tại nút giao Tuy An; bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực sạt lở; phối hợp với lực lượng chức năng để điều tiết, hướng dẫn phương tiện, tập trung máy móc nhân lực để xử lý sạt lở, đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III, sáng sớm 12-11, trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, tại Km1287+750 - Km1287+850 (luồng bên phải), đất tràn lên mặt đường dày khoảng 30cm; tại Km1288+170 - Km1288+240 (luồng bên phải), đất tràn lên mặt đường 0,3- 1,3m.

Hiện các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đang dọn dẹp mặt đường. Các lực lượng chức năng cũng đã phân luồng hướng Bắc - Nam lưu thông ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177.

MINH DUY