Đường về Đất Mũi nhanh hơn

Trong tâm thức của nhiều người, Cà Mau là một trong những vùng đất xa xôi, và xa nhất là Đất Mũi. Tuy nhiên, vùng đất cực Nam Tổ quốc sẽ trở nên gần hơn khi có đường cao tốc.

Những ngày này, nhiều người dân Đất Mũi hồ hởi nói về công trình đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi vừa được khởi công. Khi công trình này hoàn thành sẽ kết nối thông suốt đường bộ cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến vùng Đất Mũi Cà Mau.

Đường cao tốc về Đất Mũi sẽ đi qua những cánh rừng đước đặc trưng vùng đất cực Nam Tổ quốc. Ảnh: TẤN THÁI

Là một trong những người dân sống cố cựu ở Đất Mũi, ông sáu Liêm (Lê Thanh Liêm, 71 tuổi) cho biết, trước đây, dân Đất Mũi muốn lên tới trung tâm tỉnh Cà Mau phải qua lắm trắc trở: do chưa có đường bộ nên phải đi bằng tàu đò, đi từ mờ sáng sớm đến chiều mới tới trung tâm tỉnh Cà Mau. Rồi đầu năm 2016, đường Hồ Chí Minh về đến Đất Mũi đã làm nức lòng người dân nơi đây, ước mơ về con đường bộ bao đời nay của bà con Đất Mũi đã trở thành hiện thực.

Theo người dân địa phương, từ khi đường Hồ Chí Minh về đến Đất Mũi đã làm cho diện mạo vùng đất cực Nam Tổ quốc thay đổi rất nhiều. Khách du lịch về Mũi Cà Mau tham quan, du ngoạn ngày càng đông, nhất là những dịp lễ, tết. Vì vậy, những đặc sản như cua, tôm, ba khía, cá thòi lòi, ốc len… cũng được tiêu thụ nhiều và có giá hơn.

Nhiều hộ dân tận dụng nguồn tài nguyên sẵn cũng làm du lịch cộng đồng, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm vùng đất và con người ở vùng đất cực Nam Tổ quốc. Vì vậy, đời sống của người dân Đất Mũi đã có bước khởi sắc, kinh tế phát triển.

“Trong những ngày mừng Tết Độc lập, người dân Đất Mũi rất phấn khởi vì không bao lâu nữa, dân ở đây sẽ có thêm đường cao tốc. Không những thế mà còn có cảng và cầu vượt biển dài nhất nước kết nối với đảo Hòn Khoai, đảo tiền tiêu chiến lược trên vùng biển Tây Nam. Vì vậy, dân càng phấn khởi hơn”, ông sáu Liêm bày tỏ.

Vì lẽ đó, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc, địa phận xã Đất Mũi) chia sẻ: "Khi chính quyền địa phương tổ chức hợp dân thông tin về chính sách bồi thường, tầm quan trọng của dự án, tôi và gia đình thống nhất giao hơn 9.000m2 đất rừng kết hợp với nuôi trồng thủy sản để làm đường cao tốc. Tôi mong các chính sách bồi thường áp dụng có lợi nhất cho dân".

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại thông tin, thời gian gần đây, một số dự án trọng điểm đã và đang tập trung triển khai, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông.

“Các dự án, công trình này đều mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng cho tỉnh Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh.

Dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi chiều dài khoảng 92km, quy mô 4 làn xe. Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài khoảng 18km - đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Còn cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có công suất 20 triệu tấn/ năm, có khả năng tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Tổng mức đầu tư ba công trình gần 100.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

TẤN THÁI