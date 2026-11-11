Tạm dừng hoạt động 82 bến tàu, 74 phương tiện thủy sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Sau vụ lật ca nô làm 15 người tử vong tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải thủy, yêu cầu tạm dừng hoạt động 82 bến và 74 phương tiện chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ngày 11-11, tại buổi giao ban báo chí định kỳ, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã tổng rà soát công tác quản lý nhà nước và quy trình hoạt động vận tải thủy, du lịch sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Q.T.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch. Qua kiểm tra, phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 32,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng yêu cầu đình chỉ, tạm dừng hoạt động 82 bến và 74 phương tiện thủy chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Công an tỉnh An Giang cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường, đặc khu tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

*Lực lượng y tế cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật ca nô tại vùng biển Phú Quốc. Ảnh: CTV

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11-7, ca nô của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên Việt Nam, trên đường từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới thì bị lật khi cách bờ khoảng 400m. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, 21 người được cứu sống.

Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, tạm giữ và sau đó bắt tạm giam thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ tai nạn.

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