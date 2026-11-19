Trước đợt giảm sâu của giá nhiên liệu trong nước, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị các hãng hàng không nghiêm túc kê khai, niêm yết và xem xét điều chỉnh giá vé máy bay phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm".

Hành khách check-in tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: NGỌC HÀ

Cụ thể, qua các kỳ điều hành đầu tháng 11-2026, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3-2026, trong khi các mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh điểm tháng 4-2026.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải hàng không. Do đó, việc giá nhiên liệu "hạ nhiệt" tạo dư địa quan trọng để các hãng tối ưu chi phí khai thác, từ đó điều chỉnh giá vé phù hợp nhằm kích cầu nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết và công khai đầy đủ thông tin giá dịch vụ; bán đúng giá đã kê khai; đảm bảo mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không được vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Các hãng tuyệt đối không lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi nhiên liệu tăng nhưng lại không giảm giá khi giá nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường giám sát giá cước ngay từ thời điểm này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ, bảo vệ quyền lợi hành khách, mà còn tạo động lực thúc đẩy phục hồi du lịch và giao thương trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 sắp tới.

MINH DUY