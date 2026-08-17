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Đối ngoại

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Ấn Độ

SGGPO

Sáng 17-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM (VIFA) tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Ấn Độ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: QĐND
Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: QĐND

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch VIFA Huỳnh Thành Lập cho biết, Ấn Độ là người bạn truyền thống, thủy chung của Việt Nam. Quan hệ hai nước không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2016.

Năm 2026, Việt Nam và Ấn Độ đánh dấu 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030. TPHCM và Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác vào tháng 5-2026. Hai thành phố kỳ vọng tăng cường kết nối về tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân...

Tại buổi họp mặt, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey phát biểu, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai nước có nhiều cơ hội đồng hành hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, Ấn Độ vào năm 2047 và Việt Nam vào năm 2045.

Tổng lãnh sự Vipra Pandey cũng mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM với các địa phương của Ấn Độ, trong đó có thành phố Mumbai thông qua các kết nối cụ thể giữa người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

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THỤY VŨ

Từ khóa

VIFA Vipra Pandey Họp mặt Mumbai Ấn Độ Việt Nam Đối tác chiến lược toàn diện TPHCM

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