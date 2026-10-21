Trường học gặp khó khi triển khai Thông tư 85 quy định hoạt động tăng cường và môn liên kết

Sáng 21-10, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội thảo trao đổi các vấn đề liên quan Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT (ngày 30-9-2026) của Bộ GD-ĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2026.

Hội thảo trao đổi các vấn đề liên quan Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT (ngày 30-9-2026) do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức sáng 21-10

Hội thảo có sự tham dự của ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) cùng đại diện 168 phường/xã/đặc khu, các trường THPT trên địa bàn TPHCM.

Mở đầu buổi làm việc, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) Phạm Thị Bé Hiền nêu tinh thần chung của việc triển khai Thông tư 85 là hạn chế tối đa xáo trộn kế hoạch dạy học của các trường và đưa đón của phụ huynh học sinh.

Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) Phạm Thị Bé Hiền trao đổi tại buổi làm việc

Khó khăn từ kinh phí đến đội ngũ, cơ sở vật chất

Cô Trần Thị Kim Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Mỹ (xã Thái Mỹ), nêu thực tế, Thông tư 85 hiện đang tạo nhiều cách hiểu khác nhau không chỉ đối với phụ huynh mà cả với các trường học. Theo quy định, trường tiểu học không được bố trí quá 7 tiết học/ngày.

"Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các khối 1, 2, 3 quy định số tiết chính khóa ít hơn khối 4, 5. Khi triển khai Thông tư 85, nếu chưa đủ 7 tiết/ngày, trường có được cho học sinh về sớm hay không? Nếu không cho học sinh về sớm nhưng không được thu tiền thì kinh phí triển khai như thế nào?", cô Kim Cương băn khoăn.

Ở góc độ khác, theo cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), giáo viên tiểu học hiện nay phải thực hiện nghĩa vụ 23 tiết/tuần, một số nhiệm vụ kiêm nhiệm được giảm trừ như công tác chủ nhiệm được tính 4 tiết/tuần... Như vậy, nếu tham gia các hoạt động vượt quá 200 tiết phụ trội thì giáo viên có được bố trí thêm kinh phí phụ trội hay không?

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) nêu ý kiến tại buổi làm việc

Ngoài ra, sau sắp xếp trường học, TPHCM có nhiều trường có nhiều điểm trường. Nếu không được xếp xen kẽ thời khóa biểu chính khóa và hoạt động theo nhu cầu - trong đó có một số hoạt động đã triển khai ổn định nhiều năm qua tại TPHCM với số lượng học sinh tham gia lớn như chương trình tiếng Anh tích hợp, dạy và học tin học theo chuẩn quốc tế, thì trường học rất khó bố trí thời khóa biểu, đảm bảo giáo viên di chuyển giữa các điểm trường.

Ngoài khó khăn về giáo viên, thầy Đỗ Đình Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Xóm Chiếu), cho biết, Thông tư 85 quy định một số nội dung tăng cường nhưng trong thực tế điều kiện cơ sở vật chất chưa cho phép. Đơn cử, nội dung phòng, chống đuối nước được quy định trong hoạt động tăng cường nhưng trường học không có hồ bơi, không có người dạy bơi, nếu không được thực hiện theo hình thức xã hội hóa thì lấy nguồn lực ở đâu để thực hiện?

Cùng quan điểm, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận), cho rằng, nhiều trường học hiện nay chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, do đó không đủ điều kiện tổ chức hoạt động tăng cường.

"Nếu cố gắng liệu cơm gắp mắm trường chỉ triển khai được 1-2 hoạt động tăng cường nhưng chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường không thể hiệu quả, phong phú bằng các đối tác bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi mong được thực hiện theo hình thức hoạt động theo nhu cầu để phù hợp điều kiện thực tế", cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu nêu ý kiến.

Ngoài ra, một bất cập khác được thầy Lê Quang Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình) chỉ ra là cách phân bổ ngân sách giữa các phường, xã hiện nay khác nhau. Cùng một nội dung hoạt động nhưng có nơi cấp kinh phí chi trả thù lao phụ trội cho giáo viên, có nơi không chi trả, trường phải tự cân đối. Cách thực hiện chưa thống nhất gây khó khăn cho các trường trong việc triển khai các hoạt động theo quy định chung của ngành.

Địa phương chủ động theo thẩm quyền

Giải đáp băn khoăn của các trường học, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) khẳng định, Thông tư 85 giúp định hình lại các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Trong đó, ngoài các hoạt động theo chương trình chính khóa, hoạt động tăng cường nhằm bổ sung, mở rộng nội dung dạy học chính khóa một cách có định hướng, phù hợp các chủ trương chung của đất nước, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí, không thu tiền người học.

"Việc định hình lại các hoạt động tăng cường nhằm đảm bảo tất cả học sinh được thụ hưởng điều kiện giáo dục như nhau, qua đó đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, nội dung này có thể không giống nhau giữa các nhà trường, mỗi đơn vị dựa theo điều kiện thực tế xác định nội dung phù hợp", Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cho biết.

Liên quan vấn đề chi trả phụ trội cho giáo viên, ông Thái Văn Tài thông tin, Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đang rà soát, điều chỉnh các thông tư liên quan đến chế độ, chính sách thu nhập cho nhà giáo, tới đây sẽ có hướng dẫn điều chỉnh.

Về ranh giới phân biệt giữa hoạt động tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học, đại diện Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét hướng dẫn dựa trên thực tế triển khai tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết sở sẽ tiếp tục làm việc với Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) làm cơ sở ban hành hướng dẫn cho các trường triển khai thực hiện Thông tư 85.

Đơn cử, TPHCM có nhiều chương trình, đề án đặc thù đã triển khai ổn định nhiều năm qua như chương trình tiếng Anh tích hợp, đề án tin học theo chuẩn quốc tế, mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế... Ông Thái Văn Tài đề xuất Sở GD-ĐT TPHCM xác định rõ nội dung nào đưa vào hoạt động tăng cường, ngân sách nhà nước miễn phí; nội dung nào là hoạt động theo nhu cầu người học, được thu phí.

"Địa phương cần có hướng dẫn triển khai thống nhất, đảm bảo nguyên tắc công bằng, không ảnh hưởng quyền lợi của học sinh. Trường học nâng cao trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng, triển khai mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị", đại diện Bộ GD-ĐT cho biết.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, các thông tư vừa được Bộ GD-ĐT ban hành trong thời gian gần đây là hành lang pháp lý dọn đường giúp hoàn thiện về mặt thể chế để triển khai việc điều chỉnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong tuần này, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục ban hành thông tư quy định về tuyển sinh lớp 10 và Điều lệ trường phổ thông. Trong tháng 11-2026, Bộ GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến thông tư điều chỉnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

THU TÂM