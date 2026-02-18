Iran đề xuất tạm dừng làm giàu uranium 3 năm

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận tại vòng đối thoại với Mỹ ở Geneva (Thụy Sĩ), hai bên đã thống nhất bộ nguyên tắc định hướng để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: XINHUA

Ông Abbas Araghchi cho biết cuộc gặp lần này mang tính xây dựng cao hơn so với vòng đối thoại hồi đầu tháng. Hiện phái đoàn hai nước đang tiếp tục hoàn thiện các bản dự thảo riêng để trao đổi và thảo luận sâu hơn ở vòng đàm phán kế tiếp. Tuy nhiên, ông lưu ý tiến trình có thể chậm lại khi các bên đi sâu vào chi tiết nội dung văn bản; thời điểm vòng đàm phán thứ ba sẽ được ấn định sau khi hoàn tất trao đổi dự thảo.

Cùng với việc thống nhất các nguyên tắc định hướng tại Geneva, tờ Wall Street Journal đưa tin Tehran đã phát tín hiệu nhằm tháo gỡ bế tắc. Theo đó, Iran đề xuất chuyển một phần kho dự trữ uranium làm giàu ở mức 60% sang các nước thứ ba, trong đó có Nga, đồng thời để ngỏ khả năng tạm dừng mọi hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn 3 năm.

Trong khi đó, đề xuất của Tehran về việc thành lập một liên danh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu urani làm giàu được cho là đã bị Washington bác bỏ, do phương án này sẽ cho phép hoạt động làm giàu urani tiếp tục diễn ra tại Iran.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân Iran diễn ra tại Geneva ngày 17-2. Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, dẫn đầu; phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi đại diện.

PHƯƠNG NAM