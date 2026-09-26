Khai mạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: ÁNH NGỌC

Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế; các nhà khoa học, thầy cô giáo và các em học sinh.

Diễn ra đến ngày 5-10, kỳ thi có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội và 320 thí sinh tham dự. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức kỳ thi, đồng thời là một trong những kỳ IOAA có quy mô lớn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sự hiện diện của đại biểu, đội tuyển quốc tế là minh chứng sinh động cho sức sống của hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời thể hiện sự tin cậy ngày càng lớn của cộng đồng khoa học quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: ÁNH NGỌC

Theo Phó Thủ tướng, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định GD-ĐT, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước; nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc Việt Nam đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Việt Nam cũng đang từng bước đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học vũ trụ, với các vệ tinh quan sát Trái đất và các đài thiên văn. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực thiên văn học và khoa học vũ trụ.

Các đồng chí lãnh đạo và các đoàn đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: ÁNH NGỌC

Bên cạnh những giờ thi đầy thử thách, Phó Thủ tướng mong các nhà khoa học và các em học sinh, thí sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về đất nước, con người Việt Nam và một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thân thiện, mến khách.

Tham dự kỳ thi năm nay, Việt Nam có 10 học sinh trong hai đội tuyển. Để đạt kết quả tốt nhất, từ ngày 4-7 đến 24-9, các thành viên đội tuyển đã trải qua khoảng 1.200 tiết bồi dưỡng, nội dung tập trung vào kiến thức lý thuyết về thiên văn học và vật lý thiên văn, thực hành, xử lý số liệu, tiếng Anh, tâm lý và kỹ năng làm việc nhóm.

Để chuẩn bị cho một kỳ thi, thời gian qua Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc, từ xây dựng phương án tổ chức, cơ sở vật chất, kỹ thuật đến an ninh, y tế, hậu cần, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế.

Nhà chiếu hình Vũ trụ Phenikaa với mái vòm đường kính 16 mét là một trong những hạ tầng quan trọng phục vụ IOAA 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Tại Đại học Phenikaa, nhiều hạng mục phục vụ kỳ thi đã được đầu tư, hoàn thiện. Trong đó, nhà trường đầu tư xây dựng nhà chiếu hình vũ trụ, đồng thời mua sắm hệ thống 70 kính thiên văn phục vụ các nội dung thi.

320 thí sinh, ban tổ chức bố trí hệ thống ký túc xá tiện nghi, an toàn ngay trong khuôn viên Đại học Phenikaa. Khu nhà ăn với sức chứa trên 500 chỗ phục vụ thực đơn buffet phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quốc tế và đặc sản Hà Nội, phù hợp cho các chế độ ăn chay, ăn kiêng, tôn giáo và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham quan hạ tầng quan trọng phục vụ IOAA 2026. Ảnh: Ban tổ chức

IOAA 2026 là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

Kỳ thi gồm 4 các nội dung chính: Thi lý thuyết (thí sinh giải các bài toán chuyên sâu về thiên văn học và vật lý thiên văn); thi phân tích dữ liệu (thí sinh phân tích, xử lý và diễn giải dữ liệu thiên văn); thi quan sát (gồm phần thi sử dụng kính thiên văn và phần thi tại nhà chiếu hình vũ trụ; lịch thi có phương án điều chỉnh khi cần thiết do điều kiện thời tiết, an toàn hoặc yêu cầu chuyên môn); thi đồng đội (các thí sinh phối hợp giải quyết nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của IOAA). Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh.

Sau lễ khai mạc, các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27-9 đến ngày 3-10. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 4-10.

LÂM NGUYÊN