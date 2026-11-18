Chương trình “Xin chào Cà Mau 2026” với điểm nhấn là không gian trưng bày di sản và biểu diễn Đờn ca tài tử Nam bộ, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-11 đến 1-12, được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân Thủ đô những trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Họp báo chương trình "Xin chào Cà Mau 2026" tại Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Thông tin tại buổi họp báo ngày 18-11 ở Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết, sự kiện là dịp giới thiệu những nét đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, con người Cà Mau, đồng thời tạo cơ hội kết nối du lịch, thương mại với thị trường phía Bắc.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen, chương trình còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ; giới thiệu các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng. Dự kiến từ giữa tháng 12-2026, sau khi sân bay Cà Mau hoàn tất nâng cấp, đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau sẽ được khai thác với tần suất trung bình một chuyến/ngày, tạo thuận lợi cho du khách phía Bắc đến vùng đất cực Nam.

Ban tổ chức chia sẻ về các chương trình quảng bá về Cà Mau. Ảnh: THU HÀ

Dịp này, các sản phẩm OCOP, đặc sản, thủy sản chế biến và sản vật truyền thống của Cà Mau cũng được giới thiệu, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối đối tác, mở rộng thị trường phía Bắc. Ban tổ chức mong muốn “Xin chào Cà Mau 2026” sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy liên kết du lịch, thương mại, đưa hình ảnh vùng đất cực Nam đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Cũng tại buổi họp báo, ban tổ chức giới thiệu Festival Tôm Cà Mau năm 2026, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21 đến 25-11 tại Cà Mau. Dự kiến có khoảng 350 gian hàng trưng bày sản phẩm, công nghệ và thành tựu của ngành tôm.

Lễ hội có chương trình quảng bá, trình diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau trong 3 ngày 21 đến 23-11, với sự tham gia của 27 nhóm đầu bếp trên cả nước. Trong khuôn khổ Festival còn có các hội nghị, diễn đàn về phát triển ngành tôm, hoạt động kết nối cung cầu thủy sản và tham quan mô hình nuôi tôm sinh thái.

VĨNH XUÂN