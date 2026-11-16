Phát triển kinh tế bạc phải tạo ra giá trị kinh tế và bảo đảm công bằng an sinh xã hội

Sáng 16-11, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Các đồng chí chủ trì hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, sáng 16-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Hài hòa mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nêu 3 yêu cầu chiến lược hiện nay. Trước hết, kinh tế bạc phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển của đất nước. Tốc độ già hóa dân số đòi hỏi phải hành động sớm và có tầm nhìn dài hạn. Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên; hơn 9 triệu người cao tuổi vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người từ 60 tuổi trở lên có thể đạt gần 21 triệu người. Thời kỳ dân số vàng dự kiến kết thúc vào khoảng năm 2036. Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đang đạt mức 74 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm. Điều đó cho thấy, yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng sống, sức khỏe, năng lực tự chủ và khả năng tham gia xã hội của người cao tuổi.



Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Chúng ta chỉ còn khoảng một thập niên để chuẩn bị căn bản cho thời kỳ già hóa dân số. Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa quyết định để xây dựng nền tảng thể chế, kinh tế, hạ tầng và an sinh, biến thách thức già hóa thành cơ hội phát triển”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Theo đồng chí, phát triển kinh tế bạc cần theo hướng vừa tạo giá trị kinh tế vừa bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng chí nêu rõ phải có cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và đồng bộ, không giải quyết bằng những chính sách riêng lẻ, thiếu liên kết. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực, chủ thể và động lực của phát triển. Cần xác định đúng vị trí, vai trò và cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới.

Đồng chí đề nghị tập trung nghiên cứu các mô hình tài chính chăm sóc dài hạn, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, hợp tác công - tư; chính sách khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ thiết yếu; cơ chế hỗ trợ người cao tuổi thu nhập thấp, người khuyết tật, người sống một mình và các nhóm yếu thế.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, phân định rõ trách nhiệm bảo đảm an sinh của Nhà nước với không gian phát triển dịch vụ theo cơ chế thị trường; kết hợp hỗ trợ có mục tiêu với huy động nguồn lực xã hội, tránh bao cấp dàn trải hoặc thương mại hóa các dịch vụ thiết yếu vượt quá khả năng chi trả của người cao tuổi yếu thế. Đồng thời khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển các mô hình kinh doanh khả thi, có khả năng nhân rộng.

Theo đồng chí, mục tiêu không chỉ là tạo thêm giá trị kinh tế từ nhu cầu của người cao tuổi, quan trọng hơn là xây dựng một xã hội mà người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, độc lập, tiếp tục cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vốn sống của các thế hệ thành nguồn lực cho đất nước.

“Phát triển kinh tế bạc phải bảo đảm hài hòa 3 mục tiêu: tạo động lực tăng trưởng mới; phát huy đầy đủ tiềm năng đóng góp của người cao tuổi; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu.

Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, với hơn 1,57 triệu người từ 60 tuổi trở lên, già hóa dân số đặt ra yêu cầu cấp thiết để TPHCM đổi mới tư duy phát triển, gắn an sinh xã hội với động lực tăng trưởng mới. Thành phố đã mở rộng chính sách an sinh với gần 187.000 người hưởng trợ cấp hưu trí, miễn phí vé xe buýt, metro; dành 150 tỷ đồng/năm tầm soát sức khỏe.

Đáng chú ý, hơn 13.530 cơ sở sản xuất, kinh doanh do người cao tuổi làm chủ đang tạo việc làm cho hơn 55.000 lao động, khẳng định vai trò đóng góp của người cao tuổi đối với kinh tế.

Tuy nhiên, nguồn lực chăm sóc người cao tuổi còn phân tán; dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng chưa đáp ứng nhu cầu của 124.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt; chi phí dưỡng lão tư nhân cao, trong khi chỉ hơn 14% người cao tuổi có lương hưu; nhân lực chăm sóc chuyên nghiệp và hạ tầng số thân thiện còn hạn chế...

Thành phố kiến nghị sớm hoàn thiện chiến lược kinh tế bạc, phát triển mô hình chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, tận dụng nhà đất công dôi dư và đào tạo nhân lực chuyên sâu. Đồng thời đề xuất Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc dài hạn, mở rộng bảo hiểm y tế cho y tế tại nhà và cho phép thí điểm hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ an sinh.

LÂM NGUYÊN- THANH HOA- THI HỒNG