Tăng liên kết quảng bá văn hóa, hình ảnh TPHCM

Ngày 14-11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”. Sự kiện ghi nhận nhiều chia sẻ tâm huyết cùng các kiến nghị thiết thực, mở ra hướng đi mới nhằm lan tỏa vẻ đẹp và đưa hình ảnh thành phố vươn xa.

TPHCM là nguồn cảm hứng sáng tạo

Với nhiều nhà sáng tạo nội dung, TPHCM không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng bất tận.

Du khách tham quan không gian trải nghiệm trong khuôn khổ Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Ngân Giang, Giám đốc Văn phòng TPHCM Công ty Cổ phần Kenh 28Entertainment, chia sẻ thực tế: từ hàng cây rợp bóng trên đường Sương Nguyệt Anh, nhịp cầu Móng cổ kính đến mùa lá vàng rơi bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đều có thể trở thành điểm check-in thơ mộng qua lăng kính người trẻ.

Theo bà Ngân Giang, lan tỏa không có nghĩa là rập khuôn mà mỗi người cần kể câu chuyện di sản, lịch sử và con người thành phố theo cách riêng, biến sức hút trên không gian mạng thành dòng khách thực tế đổ về. Hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa bền vững, bà Ngân Giang kiến nghị thành phố cần có cơ chế đầu tư bài bản để nhà sáng tạo đưa sản phẩm văn hóa "chạm" tới công chúng.

Cùng chung trăn trở làm sao để "hàng Việt, cảnh Việt" đi muôn nơi, KOC Huỳnh Bảo kể lại hành trình mặc áo dài livestream bán mai, đào, quýt giúp bà con nông dân. Từ trải nghiệm thực tế đó, anh mong muốn mang nguồn năng lượng chân thật ấy để quảng bá những góc đẹp của TPHCM.

Đồng quan điểm, nhà sáng tạo Trương Nhã Dinh (sở hữu kênh TikTok với hơn 2,5 triệu người theo dõi) khẳng định sự chân thực chính là sợi dây giữ chân khán giả bền chặt nhất.

Tuy nhiên, để những thước phim quảng bá du lịch, ẩm thực hay chính sách thực sự bùng nổ, cộng đồng sáng tạo cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều rào cản. Một số doanh nghiệp sản xuất nội dung đề xuất thành phố đẩy mạnh cơ chế hợp tác công - tư (PPP) nhằm đầu tư dài hạn, hình thành các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) đặc trưng cho TPHCM.

Chủ kênh “Luật sư Hà” bày tỏ lo ngại về các từ ngữ hạn chế khiến video khó lan tỏa, đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý sớm ban hành bộ cẩm nang quy định rõ nội dung nên làm và cần tránh. Đây sẽ là hành lang an toàn giúp nhà sáng tạo tự tin biến những câu chuyện chính sách khô khan trở nên cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên.

Mở “luồng xanh”, nhiều chương trình hỗ trợ

Nhấn mạnh thông điệp “Mỗi nhà sáng tạo hãy như một đầu bếp” chế biến nên những món ăn tinh thần hấp dẫn, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, công bố kế hoạch đồng hành quy mô lớn cùng thành phố. Cụ thể, nền tảng đã triển khai đào tạo cho 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM về quảng bá điểm đến và giá trị văn hóa.

Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM), cho hay, thực tế nhiều thủ đoạn lừa đảo cũ cả chục năm trước vẫn tái diễn thành công. Trước thực trạng này, giới làm nội dung cần tiết chế việc thổi phồng các câu chuyện đời tư, đồng thời chung tay lan tỏa nhanh thông tin chính xác về các vấn đề nóng như tội phạm ma túy để kịp thời định hướng, ổn định dư luận.

Đặc biệt, ông Nguyễn Lâm Thanh đề xuất: nếu mỗi phường, xã, đặc khu tập hợp đủ 100 tiểu thương chợ truyền thống, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, TikTok sẽ trực tiếp tập huấn "cầm tay chỉ việc”, đưa sản phẩm lên sàn và tài trợ gói hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng cho mỗi nhà bán hàng mới.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, khẳng định thành phố luôn mở rộng cửa với mô hình hợp tác công - tư, sẵn sàng lắng nghe và rót ngân sách cho những ý tưởng hiệu quả, điển hình như bản đồ du lịch 3D/360 (sản phẩm startup thành công) hay các sự kiện xã hội hóa quy mô lớn.

Ông Lê Trương Hiền Hòa cũng gợi mở các nhà sáng tạo tập trung khai thác mảng du lịch lịch sử - văn hóa và Đặc khu Côn Đảo, đồng thời chia sẻ bí quyết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rà soát, hạn chế rủi ro pháp lý khi làm nội dung.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết sắp tới sẽ phối hợp với các trường đại học để đào tạo bài bản nguồn nhân lực nội dung số, kêu gọi cộng đồng mạnh dạn hiến kế và đồng hành lan tỏa hình ảnh, chính sách của thành phố.

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THI HỒNG