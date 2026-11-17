Doanh nghiệp phản ánh, việc cơ quan thuế truy thu và xử phạt sau nhiều năm gây khó cho việc lưu trữ, đối chiếu hồ sơ và ảnh hưởng tới quyền lợi của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại phiên đối thoại với Thuế TPHCM ngày 17-11. Ảnh: KHÁNH CHÂU

Ngày 17-11, Thuế TPHCM cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Tọa đàm các thay đổi về chính sách thuế cần lưu ý, trọng tâm quản lý của cơ quan thuế và những hành động doanh nghiệp cần thực hiện.

Đại diện công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đề nghị cơ quan thuế xem xét lại cơ chế xử lý đối với các hóa đơn bị xác định rủi ro sau 2-3 năm kể từ thời điểm phát sinh giao dịch. Thực tế, tại thời điểm mua hàng hóa/dịch vụ, nhà cung cấp vẫn hoạt động hợp pháp, hóa đơn phát hành hợp lệ và doanh nghiệp đã thực hiện kiểm tra đầy đủ theo quy định. Việc cơ quan thuế truy thu và xử phạt sau nhiều năm gây khó cho việc lưu trữ, đối chiếu hồ sơ và ảnh hưởng tới quyền lợi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đề nghị cơ quan thuế có cơ chế cảnh báo sớm đối với các doanh nghiệp có rủi ro. Đồng thời, xem xét miễn xử phạt cho các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra/đối chiếu thông tin nhà cung cấp, có giao dịch mua bán thực tế, hồ sơ chứng minh đầy đủ và không có dấu hiệu thông đồng, tiếp tay cho đơn vị vi phạm.

Doanh nghiệp phản ánh trong thực tế có một số cán bộ thuế sử dụng yếu tố "cơ quan công an điều tra" để gây áp lực, buộc doanh nghiệp phải xử lý các hóa đơn rủi ro.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ảnh: KHÁNH CHÂU

Trả lời doanh nghiệp, ông Phạm Đức Trọng, Trưởng phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 7 cho biết, các hóa đơn phát sinh rủi ro sau 2–3 năm (do bên bán bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp), cơ quan thuế chỉ tiến hành xử lý những trường hợp xác minh thực tế không có giao dịch mua bán thật hoặc hóa đơn không hợp pháp.

Phó Trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng cho biết thời gian qua, cơ quan thuế nhận được rất nhiều văn bản từ cơ quan công an điều tra các tỉnh. Công an đề nghị phối hợp xử lý các đường dây bán hóa đơn khống. Nhiều doanh nghiệp ban đầu mua bán bình thường, 2–3 năm sau mới có thông báo kết luận từ công an. Cũng có trường hợp nhân viên tự ý mua hóa đơn mà lãnh đạo không biết.

“Khi cơ quan công an điều tra đã kết luận doanh nghiệp bán hàng chỉ mua bán hóa đơn khống, không hoạt động và không có hàng hóa thực tế, thì cơ quan thuế dù sau 2–3 năm vẫn buộc phải mời doanh nghiệp mua hàng lên làm việc để xử lý về hành vi vi phạm”, ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Theo ông, việc các doanh nghiệp tự giác, chủ động kê khai loại bỏ chi phí rủi ro và khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ. Ông khuyến cáo, đây là rủi ro chung của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vì vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán hàng hóa, đảm bảo đúng nơi có hàng hóa thực sự và có hóa đơn thực sự.

Tại phiên đối thoại, các doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về chứng minh đầu vào khi thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân; cách xử lý hóa đơn điện tử xuất khẩu sai tỷ giá…

Phó trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số và tăng cường đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc. Trong khi đó, Chủ tịch VAFIE Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ những vướng mắc thực tế được doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị, Hiệp hội sẽ tổng hợp để đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính và các cơ quan thẩm quyền nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. 10 tháng đầu năm 2026, TPHCM thu hút vốn FDI ấn tượng với hơn 19,1 tỷ USD, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp FDI cũng đóng góp hơn 21% thu ngân sách trên địa bàn TPHCM.

KHÁNH CHÂU