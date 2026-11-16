Tăng ưu đãi, tạo mãi lực thị trường tiêu dùng cuối năm

Thị trường bán lẻ TPHCM đang bước vào cao điểm sôi động nhất năm 2026 và hướng tới Tết Đinh Mùi 2027. Ngay sau lễ phát động chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn “Shopping Season in Vibrant HCMC”, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM về chương trình kích cầu, bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả thị trường.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, chương trình “Shopping Season in Vibrant HCMC” vừa khởi động với gói ưu đãi trên 250 tỷ đồng. Đâu là điểm đột phá lớn nhất của mùa mua sắm cuối năm nay so với các năm trước?

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM

- Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG: Điểm khác biệt căn bản của mùa mua sắm năm nay là sự chuyển dịch từ khuyến mãi đơn lẻ sang chiến dịch tổng kích cầu đa kênh, kết nối chặt chẽ giữa thương mại truyền thống, không gian số và du lịch.

Lần đầu tiên, chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt từ giữa tháng 11-2026 đến tháng 2-2027 (qua Tết Đinh Mùi 2027) với khoảng 97 hoạt động khuyến mại tập trung, quy tụ hơn 100 thương hiệu lớn, 66 trung tâm thương mại và khoảng 5.000 điểm bán trên toàn địa bàn.

Thành phố cho phép doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100%, kỳ vọng tạo ra tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng và kích cầu tăng thêm từ 10.000 - 11.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các hệ thống bán lẻ hiện đại và hơn 500 cửa hàng hàng hiệu thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đồng loạt giảm giá, Sở Công thương còn phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử như Shopee tổ chức các phiên livestream Mega sale, tung hàng loạt siêu voucher giảm sâu tới 700.000 - 720.000 đồng.

Ngoài ra, sự đồng hành của các định chế tài chính, ngân hàng và hàng không (như HDBank, Vietjet, Vikki...) giúp mở rộng ưu đãi thanh toán không tiền mặt, biến TPHCM thành điểm đến mua sắm - giải trí hấp dẫn cho cả người dân lẫn du khách quốc tế.

* Kích cầu mạnh sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng vọt. Ngành công thương và các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng và "lá chắn" bình ổn giá ra sao để phục vụ thị trường?

- Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TPHCM đạt gần 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu rất tích cực nhưng cũng đặt ra áp lực lớn cho khâu cung ứng, bởi thành phố hiện phục vụ khoảng 15 triệu dân, mỗi ngày tiêu thụ tới hàng chục ngàn tấn thực phẩm. Để chủ động nguồn cung, thành phố đã kích hoạt kế hoạch bình ổn thị trường từ sớm.

Các doanh nghiệp đầu mối lớn như: Saigon Co.op, SATRA, MM Mega Market, GO!, Vissan… đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá khoảng 30.000 tỷ đồng cho hai tháng cao điểm tết, trong đó nhóm hàng bình ổn chiếm khoảng 13.000 tỷ đồng, tăng từ 10% - 20% tùy mặt hàng thiết yếu.

Điểm mới trong phương thức vận hành năm nay là sự linh hoạt và chia nhỏ chu kỳ sản xuất - dự trữ. Thay vì dồn sản xuất một lần dễ gây áp lực chi phí hoặc tồn kho, các doanh nghiệp chia thành nhiều giai đoạn điều tiết theo sát diễn biến sức mua thực tế của từng hệ thống phân phối.

Hàng bình ổn vẫn giữ vững cam kết giá thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường, đóng vai trò là mỏ neo giữ ổn định mặt bằng giá chung.

Khách mua hàng tại chương trình kết nối cung cầu tổ chức ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

﻿Ảnh: GIA HÂN

* Sở Công thương TPHCM làm thế nào để đưa hàng bình ổn đến tận tay người lao động ở vùng xa, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng kém chất lượng?

- Chúng tôi triển khai song song hai giải pháp: mở rộng độ phủ phân phối và siết chặt hàng rào chất lượng từ gốc. Hiện TPHCM có mạng lưới bán lẻ dày đặc với 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ truyền thống, hơn 3.650 cửa hàng tiện lợi và trên 12.000 điểm bán hàng bình ổn.

Tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và vùng ven, Sở Công thương tiếp tục tăng cường các chuyến bán hàng lưu động kết hợp hội chợ hàng Việt, đưa trực tiếp hàng bình ổn và hàng khuyến mãi đến phục vụ người lao động có thu nhập trung bình và thấp.

Về kiểm soát chất lượng, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang phát huy hiệu quả vượt bậc và trở thành điểm tựa niềm tin cho người tiêu dùng. Số liệu cập nhật đến ngày 12-11 cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình tại TPHCM và các địa phương, thu hút 1.388 nhà cung cấp tham gia với 14.906 sản phẩm đăng ký.

Song song đó, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM phối hợp cùng công an kinh tế và 168 phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra đột xuất các kho bãi, cơ sở chế biến. Địa phương được yêu cầu báo cáo biến động giá hằng ngày đối với nhóm thực phẩm tươi sống để kịp thời điều tiết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, thổi giá cục bộ.

* Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và tạo đà cho năm 2027, ông kỳ vọng gì vào sức bật của thị trường nội địa trong những tháng tới? - Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ năm nay đạt 13,84%, do đó quý 4-2026 và quý 1-2027 mang ý nghĩa quyết định. Người tiêu dùng hiện chi tiêu thông minh và thực chất hơn: họ sẵn sàng mua sắm mạnh nhưng ưu tiên sản phẩm minh bạch nguồn gốc, giá hợp lý và giàu trải nghiệm. Khi chính quyền kiến tạo hạ tầng xúc tiến thương mại số, doanh nghiệp chấp nhận giảm biên lợi nhuận để tung ưu đãi sâu và kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, tôi tin sức mua cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 sẽ bứt phá mạnh mẽ. Khát vọng lớn nhất của ngành công thương là kiến tạo một thị trường sôi động nhưng an toàn, hiện đại đậm tính nhân văn. Dù ở trung tâm hay vùng xa, khoảng 15 triệu người dân TPHCM đều có thể tiếp cận hàng chất lượng với giá tốt, yên tâm đón mùa lễ hội và tết trọn vẹn.

THI HỒNG thực hiện