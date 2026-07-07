Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trong giáo dục truyền thống

Chiều 7-7, tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức nhiều hoạt động hè dành cho thiếu nhi, góp phần hiệu quả trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại khu di tích, các đại biểu cùng 300 cán bộ, đoàn viên, thầy cô giáo cùng các em học sinh thực hiện nghi thức dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Các em học sinh tham gia thi vẽ "Em vẽ thành phố em yêu". Ảnh: QUANG VŨ

Sau phần lễ, các đại biểu và học sinh tham quan Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, lắng nghe thuyết minh về quá trình hình thành, những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của di tích.

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng Hội thi vẽ tranh “Em vẽ thành phố em yêu” với sự tham gia của 80 học sinh. Những nét vẽ hồn nhiên nhưng giàu cảm xúc đã tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác và quê hương Vũng Tàu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua góc nhìn trong trẻo của trẻ thơ.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong chương trình . Ảnh: QUANG VŨ

Tiếp đó là hội thi “Tìm hiểu 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh” và chương trình “Rung chuông vàng”. Các phần thi diễn ra hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và giáo viên, giúp các em hiểu biết thêm về lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng.

Di tích Nhà Má Tám Nhung là một "địa chỉ đỏ" tiêu biểu về giáo dục truyền thống. Ảnh: Quang Vũ

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Khép lại chuỗi hoạt động là Liên hoan “Giai điệu tuổi thơ” với 14 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước do các trường học và khu phố trên địa bàn biểu diễn.

QUANG VŨ