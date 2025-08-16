Ngày 16-8, trong khuôn khổ chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề "Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay".

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay”. Ảnh: LÂM HIỂN

Triển lãm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-8-1945 – 16-8-2025) - mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa như tiền thân của Quốc hội Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay”

Triển lãm ghi lại những dấu mốc vẻ vang trong quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, tri ân những đóng góp to lớn của Quốc dân Đại hội Tân Trào và các thế hệ đại biểu Quốc hội, lan tỏa niềm tự hào, cổ vũ tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với gần 400 hình ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 - Quốc dân Đại hội Tân Trào và sự ra đời của Quốc hội Việt Nam. Phần 2 - Dấu ấn hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ năm 1946 đến nay. Phần 3 - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Tân Trào. Phần 4 - Tân Trào hôm nay.

ANH PHƯƠNG