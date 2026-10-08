Kiến nghị dùng vốn đầu tư công xây nhà ở xã hội

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị bổ sung cơ chế Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công để cho thuê, cho thuê mua.

Theo Sở Xây dựng, cơ chế này đặc biệt cần thiết với TPHCM khi HĐND Thành phố đã bố trí khoảng 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Trường hợp chưa thể quy định trực tiếp trong Luật, Sở đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp để có cơ sở triển khai.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Hoàng Ngân chủ trì hội nghị

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị mở rộng đối tượng thuê nhà lưu trú công nhân, bao gồm người lao động tại khu công nghiệp và khu công nghệ cao; đồng thời cho phép công nhân đã lập gia đình được bố trí vợ, chồng hoặc con cùng sinh sống.

Liên quan cải tạo chung cư cũ, Sở Xây dựng đề xuất cho phép địa phương thành lập “Quỹ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ” từ ngân sách, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác, nhằm hỗ trợ kiểm định, lập quy hoạch, hỗ trợ lãi suất và tạo vốn ban đầu.

Đối với các dự án cải tạo chung cư cũ trong khu vực TOD, Sở kiến nghị cơ chế quy hoạch đặc thù, nghiên cứu tăng hệ số sử dụng đất từ 1,5 đến 2 lần so với quy hoạch hiện hành tùy khả năng đáp ứng hạ tầng.

Với chung cư cũ ngoài khu vực TOD, cần cơ chế điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu quy hoạch nhằm bảo đảm tính khả thi về tài chính và thúc đẩy tái thiết đô thị.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội nghị

Để kéo giảm giá nhà, đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM cho rằng cần cho phép khấu trừ chi phí đất nông nghiệp theo giá bồi thường thực tế hoặc giá bồi thường của các dự án đầu tư công tại địa phương; đồng thời nghiên cứu chuyển một phần tiền sử dụng đất nộp một lần sang thuế đất hàng năm.

Nhằm gia tăng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu an cư đa dạng của người dân, đại biểu kiến nghị cho phép phát triển nhà ở cho thuê trên cả đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp, đồng thời bỏ các quy định khống chế cứng để cho phép linh hoạt thời hạn hợp đồng và tiền đặt cọc theo thỏa thuận của Luật Dân sự.

Các đại biểu cũng đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về tín dụng và pháp lý, hoàn trả tiền ký quỹ đang bị “đóng băng” tại các dự án cũ đã tự thỏa thuận bồi thường đất; rút ngắn thời gian triển khai dự án, phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong điều chỉnh quy hoạch và đơn giản hóa một số thủ tục hành chính.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Hoàng Ngân đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn để đoàn có ý kiến, kiến nghị sát thực đối với các dự thảo luật.

Ý LINH