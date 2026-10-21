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Bắt nghi phạm đâm tài xế ô tô tử vong ở Hà Nội

SGGPO

Tối 20-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một người đàn ông liên quan vụ án mạng trên phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20-10, trên phố Bắc Cầu, nghi phạm đi xe máy xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông đi ô tô. Sau đó, nghi phạm điều khiển xe máy chặn đầu ô tô.

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Thời điểm nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Khi người đàn ông mở cửa kính xe, nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống. Nạn nhân tử vong trong ô tô khi xe vẫn nổ máy, dừng bên đường. Sau khi gây án, nghi phạm đi xe máy rời khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Danh tính nghi phạm, nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện chưa được cơ quan điều tra công bố.

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