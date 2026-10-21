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Đột kích nhiều kho hàng ở biên giới Việt - Lào, thu giữ 30 tấn pháo lậu

SGGPO

Lực lượng chuyên án kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, thu giữ khoảng 30 tấn pháo lậu.

Video: Đột kích nhiều kho hàng, bắt giữ 30 tấn pháo lậu ở biên giới Việt Nam - Lào. Thực hiện: HOÀI NAM

Sáng 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện Chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng người Lào.

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Cơ quan chức năng bắt giữ 3 đối tượng

Các đối tượng gồm: A Mày, sinh năm 1962; Thạo A Lăm, sinh năm 1983; Thạo Đỏ, sinh năm 1981, cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt.

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Tang vật thu giữ

Lực lượng chức năng đã phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt. Tang vật thu giữ gồm: 1.120 thùng pháo (loại 186 ống, 49 ống, 36 ống, 9 ống, pháo bi, pháo dây...). Tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam liên quan.

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VĂN THẮNG - HOÀI NAM

Từ khóa

pháo bắt giữ lậu

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