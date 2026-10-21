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Công nhân xây mộ bị đồng nghiệp đâm tử vong

SGGPO

Một công nhân xây mộ bị đồng nghiệp dùng dao đâm tử vong tại Trung tâm hỏa táng Long Hương (phường Long Hương, TPHCM).

Ngày 21-10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại Trung tâm hỏa táng Long Hương. Nạn nhân là anh Đ.K.D. (50 tuổi, ngụ phường Long Hương), công nhân xây mộ tại đây. Nghi phạm là M.V.B. (36 tuổi), làm cùng công việc với nạn nhân.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, khi các công nhân đang nghe phân công công việc, B. bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh D., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy đồng nghiệp bị đâm, anh L.V.N. (42 tuổi), cũng là công nhân xây mộ, vào can ngăn và bị B. gây thương tích ở tay, chân. Anh N. được các công nhân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Long Hương đã bắt giữ nghi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

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Từ khóa

Long Hương Án mạng Công an TPHCM công nhân

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