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Cần Thơ: Ẩu đả trong quán karaoke, 1 người tử vong

SGGPO

Ngày 20-10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đã triệu tập 5 đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả trong quán karaoke khiến 1 người tử vong.

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Hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

Trước đó, tối 17-10, tại quán karaoke K.N. (địa chỉ ấp 1, xã Long Phú, TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ ẩu đả khiến ông N.V.Q. (sinh năm 1986, ngụ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an xã Long Phú báo cáo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, đồng thời chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu điện tử để làm rõ vụ việc.

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5 đối tượng có liên quan đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định 5 người có liên quan đến vụ việc gồm: K.M.C. (sinh năm 1996), H.Q.N. (sinh năm 1990), K.M.D. (sinh năm 2004), C.H.T. (sinh năm 1990) và T.K.T. (sinh năm 1993), cùng ngụ tại TP Cần Thơ.

Sau khi xác định được những người có liên quan, Công an xã Long Phú đã triệu tập 3 người đến trụ sở để làm việc, riêng K.M.C. và K.M.D. vắng mặt tại địa phương.

Sau khi tiếp xúc, vận động gia đình 2 đối tượng bỏ trốn, đến 17 giờ (ngày 18-10), K.M.C. cùng K.M.D. đã đến Công an xã Long Phú đầu thú.

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