Chính trị

Xây dựng Đảng

13 công nhân ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

SGGPO

Ngày 6-11, tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp cấp ủy các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 13 công nhân, người lao động ưu tú.

Trao quyết định kết nạp Đảng đối với công nhân, người lao động ưu tú ngày 6-11. Ảnh: HỒNG HẢI
Trao quyết định kết nạp Đảng đối với công nhân, người lao động ưu tú ngày 6-11. Ảnh: HỒNG HẢI

Mười ba đảng viên mới này là những cá nhân ưu tú, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, nhân viên tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TPHCM. Họ có nhiều cống hiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Tấn Đạt, Công đoàn thành phố luôn xác định công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố có bản lĩnh chính trị và chuyên môn giỏi. Ông Nguyễn Tấn Đạt khẳng định, tổ chức Công đoàn cam kết tiếp tục đại diện, đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân thành phố.

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Các đảng viên mới thực hiện lời tuyên thệ. Ảnh: HỒNG HẢI

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức 3 đợt kết nạp Đảng tại di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Qua đó, 64 công nhân, người lao động ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

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Trao quyết định kết nạp Đảng đối với công nhân, người lao động ưu tú ngày 6-11. Ảnh: HỒNG HẢI
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Trao tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn đến các đảng viên mới. Ảnh: HỒNG HẢI
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Công nhân, người lao động dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: HỒNG HẢI
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công nhân ưu tú kết nạp Đảng đảng viên LĐLĐ TPHCM

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