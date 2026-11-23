Chiều 23-11, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn) nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2026).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngã Ba Giồng là địa danh gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sự hy sinh anh dũng của nhiều chiến sĩ cách mạng. Sau cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp lập trường bắn tại đây để hành quyết các chiến sĩ yêu nước. Trong số những người đã ngã xuống có đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Di tích Ngã Ba Giồng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940, gắn với cuộc đấu tranh của nhân dân vùng đất 18 thôn vườn trầu. Di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa và quân sự, phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân Hóc Môn trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập.

Đoàn đại biểu dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2026).

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG - Ý LINH