TPHCM hợp tác công - tư nâng cao chất lượng dân số, ứng phó mức sinh thấp

Sáng 11-9, Chi cục Dân số TPHCM và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tăng cường hợp tác trong truyền thông, vận động và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức và các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam về công tác dân số.

Đại diện Chi cục Dân số TPHCM và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: THÀNH AN)

Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số và nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; đưa các hoạt động trong công tác dân số đến gần hơn với cộng đồng tại địa phương, đồng thời phát huy nguồn lực và chuyên môn của khu vực công- tư trong giải quyết các vấn đề về sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số.

Cụ thể, hai bên tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi về dân số và phát triển; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, cung cấp kiến thức, kỹ năng thiết thực về chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên, bình đẳng giới, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc và nuôi dạy trẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các hoạt động cũng nhằm tạo diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thế hệ trẻ chia sẻ sáng kiến, giải pháp truyền thông, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức dân số đến gần hơn với người dân.

Trọng tâm hợp tác của hai bên cũng đồng thời hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng có nhu cầu và hoàn cảnh đặc thù như công nhân, sinh viên và người lao động tự do có thu nhập thấp.

Hai bên dự kiến đồng hành trong chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân, hỗ trợ nam, nữ chuẩn bị kết hôn chủ động tiếp cận tư vấn, phát hiện và dự phòng các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ can thiệp, điều trị vô sinh, hiếm muộn cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh con và nâng mức sinh của thành phố.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ siêu âm cho thai phụ (Ảnh: THÀNH AN

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, cho biết, TPHCM là một đô thị đặc biệt, đông dân, năng động và có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, công tác dân số càng có ý nghĩa quan trọng. Thành phố đang đứng trước những yêu cầu mới trong việc nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe cho thế hệ tương lai và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những thông tin, kiến thức và dịch vụ cần thiết.

"Trong bối cảnh mức sinh thấp đang là một trong những vấn đề đặt ra đối với thành phố, việc truyền thông, vận động không thể chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà cần hướng đến thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và từng bước hình thành môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng có thể chủ động thực hiện quyền của mình đối với việc sinh con và xây dựng gia đình”, ông Phạm Chánh Trung thông tin.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, cho biết, thông qua hợp tác, Merck cam kết kết hợp khoa học, chuyên môn và nguồn lực để đưa những giải pháp thiết thực hơn đến gần người dân; đồng thời kỳ vọng tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác lâu dài, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ và thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ động. Hai bên hướng tới đóng góp vào mục tiêu chung về nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân TPHCM, đồng thời góp phần vào những nỗ lực dài hạn vì phát triển dân số bền vững tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Merck Healthcare Việt Nam cùng Cục Dân số (Bộ Y tế) và Hội Phụ sản Việt Nam đã giới thiệu Bộ công cụ tại hội thảo về mức sinh thấp tháng 11-2023. Năm 2024, Merck tiếp tục hỗ trợ Cục Dân số tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn chính sách, giải pháp ngăn chặn xu hướng mức sinh thấp.

THÀNH SƠN