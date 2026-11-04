Thuế cơ sở 12 TPHCM vượt dự toán thu ngân sách trước 2 tháng

Với số thu hơn 7.800 tỷ đồng, Thuế cơ sở 12 TPHCM đã hoàn thành dự toán pháp lệnh trước 2 tháng. Xã Bà Điểm, phường An Phú Đông, phường Thới An là những đơn vị đạt tỷ lệ thu cao.

Trưởng Thuế cơ sở 12 TPHCM Trần Minh Nhã báo cáo tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Chiều 4-11, Thuế cơ sở 12 TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 10 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt hơn 7.800 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán pháp lệnh năm 2026, đạt 84,5% dự toán phấn đấu năm 2026, tăng 45% so với cùng kỳ 2025.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 4.500 tỷ đồng, đạt 122% dự toán pháp lệnh năm, đạt 100,8% dự toán phấn đấu năm 2026. Trong số các khoản thu, số thu từ tiền sử dụng đất đạt tỷ lệ cao nhất, tăng 145,5% so với cùng kỳ 2025.

Thuế cơ sở 12 đang quản lý thuế với gần 60.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Đến nay có 91,48% hộ kinh doanh đã sử dụng eTax Mobile, là kết quả tương đối cao so với các thuế cơ sở khác.

Phó Trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển thông tin, năm 2026, TPHCM lần đầu tiên đưa số thu ngân sách nhà nước lên mốc 1 triệu tỷ đồng, trong đó ngành thuế được giao chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm trước. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đến nay, ngành thuế TPHCM đã thu đạt hơn 620.800 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh, tăng 21,7% so với cùng kỳ và bằng 77,6% chỉ tiêu của 800.000 tỷ đồng. Đối với Thuế cơ sở 12, đơn vị đã hoàn thành dự toán pháp lệnh trước 2 tháng.

Công chức Thuế cơ sở 12 hỗ trợ hộ kinh doanh làm thủ tục thuế. Ảnh: KHÁNH CHÂU

Gắn với mục tiêu 1 triệu tỷ đồng, Thuế cơ sở 12 trong hai tháng cuối năm cần thu thêm 1.438 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất cao nhưng có cơ sở để toàn đơn vị quyết tâm thực hiện.

Phó Trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển đề nghị Thuế cơ sở 12 quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu được giao, hướng tới mốc 10.000 tỷ đồng.

Trong chặng nước rút cuối năm, ông Giang Văn Hiển nhấn mạnh nhiệm vụ bám sát nguồn thu, đôn đốc các khoản thu đến hạn; hỗ trợ các tổ, địa bàn; quyết liệt thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh kiểm tra, chống thất thu dựa trên phân tích rủi ro. Đồng thời, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

MAI HOA