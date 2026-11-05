Dư nợ cho vay ngoại tệ tại TPHCM tăng 42%

Chiều 5-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết, trong 10 tháng của năm 2026, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ trên địa bàn TPHCM ước đạt 288.000 tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng dư nợ tín dụng, tăng 42% so với cuối năm 2025. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu.

Giao dịch USD tại một ngân hàng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,5 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 122 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 57,3 tỷ USD, đưa cán cân thương mại tháng 10 xuất siêu 7,3 tỷ USD.

Tính đến cuối tháng 10-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM ước đạt 5,85 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng tín dụng toàn ngành ngân hàng trong 10 tháng đầu năm 2026, đạt 11,9% so với cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành động lực tăng trưởng kinh tế. Ngành ngân hàng thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, cho vay bình ổn thị trường và kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Đến cuối tháng 10, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã giải ngân khoảng 80% tổng quy mô tín dụng 591.000 tỷ đồng do các tổ chức tín dụng đăng ký.

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NHUNG NGUYỄN