TPHCM tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 5-11, tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, các kiến nghị về đất đai, thuế, xây dựng và thủ tục hành chính được tập trung trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng đầu tư.

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố không chỉ thu hút nhà đầu tư mới mà còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu phát triển lâu dài. Đồng chí Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Hiện Hàn Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư nước ngoài tại TPHCM với hơn 3.400 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,8 tỷ USD, đứng thứ hai về quy mô vốn.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, cho rằng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động chính là yếu tố tạo niềm tin cho dòng vốn mới. Thành công của các nhà đầu tư hiện hữu sẽ là minh chứng thuyết phục nhất về môi trường đầu tư của thành phố.

Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nêu 14 kiến nghị liên quan đất đai, thuế và thủ tục hành chính. Trong đó, những vướng mắc về quy trình xây dựng, phát triển hạ tầng, bất động sản được đặc biệt quan tâm do tình trạng chậm xử lý hồ sơ và thiếu thống nhất trong áp dụng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị cải thiện quy trình giải quyết thủ tục, đồng thời tiếp tục theo dõi kết quả xử lý kiến nghị sau đối thoại.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc theo dõi nội dung Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, song song với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, TPHCM đang mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng.

Thành phố hiện có hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực, trong đó ưu tiên các dự án phù hợp thế mạnh doanh nghiệp Hàn Quốc như nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo vi mạch, khu công nghiệp thế hệ mới, giao thông đô thị và cảng biển.

Đáng chú ý, các khu công nghiệp như Lai Hưng, Bình Dương Riverside, Phạm Văn Hai I và II cùng những dự án đường sắt đô thị, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) đang mở thêm dư địa hợp tác. TPHCM cũng định hướng thu hút đầu tư vào logistics, khu thương mại tự do và hạ tầng xanh.

Đại diện các sở, ngành TPHCM tham dự hội nghị sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường phân cấp và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dự án. Sở Tài chính sẽ làm đầu mối phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án.

ÁI VÂN - MAI HOA - ĐÌNH DƯ