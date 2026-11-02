Trang bị kỹ năng phòng tránh “bắt cóc online” cho học sinh

Ngày 2-11, Ban Chỉ đạo 138 phường Đông Hưng Thuận phối hợp với Trường THCS Phan Bội Châu tổ chức chương trình “Học đường xanh – Hành trang vững bước”, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

Chương trình triển khai theo kế hoạch phối hợp giữa Sở GD-ĐT và Công an TPHCM về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật.

Video: Nhà trường và công an phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh

Tại chương trình, học sinh tham gia tiểu phẩm “Dừng hình 30 giây” với 3 tình huống gần gũi trong đời sống, qua đó giúp các nhận diện nguy cơ, rèn luyện kỹ năng xử lý và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, thủ đoạn “bắt cóc online”, tội phạm trên không gian mạng và chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Chương trình “Học đường xanh – Hành trang vững bước” trang bị kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dịp này, Trường THCS Phan Bội Châu ra mắt Câu lạc bộ Học sinh xung kích, làm nòng cốt tuyên truyền, vận động học sinh xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Câu lạc bộ cũng góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường, phòng ngừa bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhà trường và công an ký cam kết xây dựng trường học an toàn với 3 nội dung: an toàn giao thông, an toàn học đường và an toàn trên không gian mạng.

Nhà trường phối hợp với công an tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Em Nguyễn Hoàng Hỉ Trúc, học sinh lớp 9A17, chia sẻ chương trình giúp các em có thêm kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông, hiểu tác hại và cách phòng tránh ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh.

Theo thầy Trịnh Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu, năm học 2026-2027, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm giao thông và tội phạm trên không gian mạng, nhất là thủ đoạn “bắt cóc online”.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền để học sinh nhận biết tác hại, chủ động tránh xa ma túy, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện.

NGUYỄN TÂN