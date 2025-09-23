Lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua Vương quốc Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định, sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, tình hữu nghị và hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam không ngừng được thắt chặt, phát triển tích cực về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên cơ sở quan hệ song phương phát triển tốt đẹp, TPHCM tự hào trước quan hệ hữu nghị hợp tác vững chắc đã xây dựng được với các đối tác Anh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua Charles đệ Tam của Vương quốc Anh. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng rằng với những tiềm năng vô hạn sau khi TPHCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục lựa chọn TPHCM là điểm đến để tăng cường sự hiện diện, đầu tư, hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam, cho biết rất hân hạnh được có mặt tại TPHCM khi tàu HMS Richmond ghé thăm Việt Nam. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ đối với hợp tác quốc phòng của hai nước mà còn đối với mối quan hệ ngày càng sâu rộng và bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự năng động, nồng hậu của Việt Nam, ngài Matt Western cho rằng TPHCM là biểu tượng sống động cho sự tăng trưởng kinh tế và sự hội nhập toàn cầu của Việt Nam. Theo ngài Matt Western, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển, thông qua việc tăng cường trao đổi, đào tạo. Bên cạnh đó, thương mại song phương và mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ.

Ngài Matt Western khẳng định, chuyến thăm của tàu HMS Richmond đến TPHCM là một biểu tượng mạnh mẽ cho cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như “sự ủng hộ của hai nước về tự do di chuyển, tự do thương mại và hợp tác quốc tế”.

PHƯƠNG NAM