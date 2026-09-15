Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ sạt lở tại nhiều khu dân cư, đường đèo

Chiều 15-9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều khu vực do mưa kéo dài, đất gần bão hòa hoặc đã bão hòa.

Từ 11 đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, tiếp nối những ngày mưa trước đó. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực gần bão hòa, trên 85%, hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, taluy dương và các tuyến giao thông.

Đường giao thông tại thôn K'rèn, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng ngập sâu trong nước

Các khu vực được cảnh báo gồm thượng nguồn suối Cam Ly; các tuyến đèo Frenn, Mimosa, Sacom, Tà Nung, đường đèo trên quốc lộ 27C nối với Khánh Hòa;... các taluy dốc trên đường Đặng Thái Thân, Hoàng Hoa Thám, Triệu Việt Vương thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt; khu tái định cư Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4.

Nguy cơ còn xuất hiện trên quốc lộ 20 qua các xã Đạ Hoai 3, Phú Hiệp; quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn; quốc lộ 28 qua các xã Gia Bắc, Tà Đùng, Quảng Sơn, Quảng Khê; quốc lộ 14 qua các phường Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa...

Tin liên quan Lâm Đồng: Đèo D’ran sạt lở chia cắt tạm thời quốc lộ 20

ĐOÀN KIÊN