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Giao thông

Lâm Đồng: Đèo D’ran sạt lở chia cắt tạm thời quốc lộ 20

SGGPO

Mưa lớn kéo dài trong tối 11-9 khiến hàng chục mét khối đất đá đổ xuống quốc lộ 20 qua đèo D’ran, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

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Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo hướng từ Đà Lạt đi xuống đèo D'ran tối 11-9

Khoảng 21 giờ ngày 11-9, mưa lớn kéo dài đã làm đất đá từ trên sườn đồi sạt xuống mặt đường quốc lộ 20, đoạn qua đèo D’ran (khu vực giáp ranh phường Xuân Trường – Đà Lạt và xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng).

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Đất bùn phủ kín mặt đường đèo D'ran tại khu vực sạt lở

Thông tin tại hiện trường, có hàng chục mét khối đất đá tràn xuống mặt đường gây trơn trượt, các phương tiện được hướng dẫn không di chuyển qua lại trong điều kiện mưa to, tầm nhìn hạn chế.

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Đất đá tràn xuống mặt đường gây trơn trượt trên đèo D'ran. Ảnh: TRẦN TUẤN

Khu vực xảy ra sạt lở cách địa điểm sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa 2025 không xa hướng về phía địa phận xã D’ran.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường – Đà Lạt và xã D’ran đã bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng xuyên đêm dọn dẹp bùn đất. Đến khoảng 5 giờ ngày 12-9, phần lớn đất đá đã được dọn dẹp, phương tiện có thể lưu thông chậm qua khu vực sạt lở.

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Đèo D’ran Đường Quốc lộ 20 Đất đá Mét khối Trơn trượt Sạt lở Xuân Trường Giáp ranh Đà Lạt Sườn

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