Lâm Đồng: Khám sức khỏe cho người yếu thế tại nhà

Người cao tuổi, bệnh tật, khó đi lại ở phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) được đoàn y tế đến tận nhà khám sức khỏe.

Lâm Đồng: Đến tận nhà khám sức khỏe cho người yếu thế

Sáng 6-10, Trạm Y tế phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động tại nhà cho người cao tuổi, bệnh tật, già yếu và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại.

Hoạt động nằm trong “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động.

Lực lượng y bác sĩ đến tận nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi

Theo ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, trước khi triển khai, các tổ dân phố đã rà soát, lập danh sách những trường hợp cần được hỗ trợ để đoàn khám tiếp cận tận nhà.

Bác sĩ đến tận giường khám sức khỏe cho người yếu thế

Trong ngày, 2 đoàn khám được bố trí đến Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 2 của phường Tiến Thành, trực tiếp thăm khám cho những người yếu thế, đặc biệt là những người lớn tuổi, khó khăn đi lại. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tại cơ sở cùng phối hợp dẫn đoàn đến từng hộ dân.

Những người già, người khó khăn trong đi lại được khám sức khỏe tại nhà

UBND phường Tiến Thành cho biết, trong những ngày tới, hoạt động khám lưu động sẽ tiếp tục được triển khai tại các tổ dân phố còn lại, nhằm tạo điều kiện để những người khó tiếp cận cơ sở y tế được khám sức khỏe ngay tại nơi cư trú. Hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.

TIẾN THẮNG