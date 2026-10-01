Sức sống cơ sở

Xã Bàu Lâm tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi

SGGPO

Sáng 1-10, UBND xã Bàu Lâm tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số". 

Người cao tuổi xã Bàu Lâm được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: THÀNH HUY
Người cao tuổi xã Bàu Lâm được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: THÀNH HUY

Tại lễ phát động, Trạm Y tế xã Bàu Lâm phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai tổ chức khám tầm soát các bệnh lý về mắt và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi trên địa bàn.

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Người cao tuổi của xã Bàu Lâm được khám tầm soát bệnh lý về mắt. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm Nguyễn Minh Thích khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm sâu sát, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và phát huy tốt vai trò "tuổi cao gương sáng" đối với cộng đồng.

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THÀNH HUY

Từ khóa

Bàu Lâm Người cao tuổi Bệnh lý Phát động Khám sức khỏe

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