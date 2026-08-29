Sở Y tế khảo sát ẩn danh tại điểm khám sức khỏe phường Bà Rịa

Ngày 29-8, Sở Y tế thông tin, Đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Anh Dũng làm trưởng đoàn vừa khảo sát thực tế tại điểm khám của Trạm Y tế phường Bà Rịa. Đoàn cũng làm việc với UBND phường, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về giải pháp tăng tốc chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Đoàn khảo sát Sở Y tế làm việc với lãnh đạo phường Bà Rịa về công tác khám sức khoẻ toàn dân

Tại điểm khám, Đoàn công tác Sở Y tế thực hiện khảo sát nhanh, ẩn danh 14 người dân. Kết quả, 100% người được hỏi cho biết được khám đầy đủ các nội dung theo thông báo, được nhân viên y tế giải thích quy trình và kết quả khám, 100% đánh giá thái độ phục vụ ở mức “Hài lòng” hoặc “Rất hài lòng”. Phần lớn đánh giá cơ sở vật chất, vệ sinh ở mức tốt, không có ý kiến đánh giá “chưa tốt”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, đây là khảo sát nhanh với quy mô nhỏ, chỉ phản ánh trải nghiệm tại một điểm khám ở một thời điểm, không đại diện cho toàn bộ người dân phường Bà Rịa.

Tuy nhiên, đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của phường Bà Rịa, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện để tăng tốc độ bao phủ khám sức khỏe.

Theo báo cáo của phường, đến hết tháng 7-2026 có 6.623 người được khám, đạt tỷ lệ 14,01%. Đến hết tháng 8, con số này tăng lên 15.563 người, đạt 32,92%. Để có được kết quả trên, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập 15 tổ công tác phụ trách 15 khu phố, tăng cường vận động người dân và phối hợp các cơ sở y tế tổ chức khám tại Trạm Y tế, các trường học và tại nhà đối với những trường hợp yếu thế.

Người dân hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, cơ sở vật chất, vệ sinh… tại nơi khám sức khoẻ do UBND phường Bà Rịa tổ chức.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường, Trạm Y tế, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bà Rịa đã trao đổi với Đoàn công tác về tình hình tổ chức thực tế qua từng đợt khám, những thuận lợi và các nội dung cần tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp hơn với đặc điểm dân cư trên địa bàn.

Thời gian tới, công tác khám sức khỏe toàn dân sẽ mở rộng khung giờ khám vào buổi tối, ngày nghỉ; tiếp tục khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật và nhóm yếu thế; tổ chức lại quy trình tiếp nhận để rút ngắn thời gian chờ. Kết quả khám cũng được cập nhật liên tục lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm người dân sau khi khám được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tiếp tục được theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.

KHÁNH CHI