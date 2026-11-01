Lắng nghe bích họa kể chuyện

Tại Nhà truyền thống (số 39 đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, trước đây là Nhà truyền thống quận 3) đang trưng bày nhiều hiện vật và hình ảnh với những chủ đề lịch sử khác nhau.

Những bức bích họa tái hiện lịch sử truyền thống địa phương tại Nhà truyền thống (số 39, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Đặc biệt, trên những bức tường nằm ở khu vực cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 là những bích họa đầy trực quan và sinh động, tái hiện truyền thống đấu tranh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Nam bộ. Bích họa này ra đời vào năm 2023, do nhóm sinh viên của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM thực hiện.

Khu vực địa phương (trước đây là quận 3) vốn là vùng đất có bề dày lịch sử hơn 300 năm hình thành cùng nhiều biến động qua các thời kỳ của Sài Gòn - Gia Định.

Nơi đây từng là địa bàn hoạt động cách mạng kiên trung với các khu vực trọng điểm như vùng Bàn Cờ, gắn liền với tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân và các anh hùng dân tộc. Nhà truyền thống vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, khơi gợi niềm tự hào trong lòng thế hệ trẻ và thúc đẩy, động viên tinh thần cống hiến góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

QUỲNH YÊN