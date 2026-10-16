Chiều trẻ quá mức

Hình ảnh được ghi lại vào một buổi sáng trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Long Trường, TPHCM). Người đàn ông điều khiển xe máy, để một trẻ em đứng trên yên xe khi lưu thông trên đường. Hành động nguy hiểm này khiến nhiều người đi đường lo ngại, có người lên tiếng nhắc nhở.

Trẻ đứng sau yên xe khi phương tiện đang lưu thông trên đường. Ảnh: BẢO HÂN

Khoản 4 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ không được đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái.

Theo điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe chở người đứng trên yên bị phạt từ 600.000-800.000 đồng.

Không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông, hành vi trên còn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ. Sự chủ quan, tùy tiện của người lớn có thể khiến trẻ hình thành thói quen thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Bảo đảm an toàn cho trẻ phải bắt đầu từ sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người lớn.

BẢO HÂN