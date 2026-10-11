Nhường một nhịp, đường rộng thêm

Ở phố xá đông đúc, đôi khi chỉ một chiếc xe dừng lại đúng lúc, một khoảng trống được nhường cũng đủ giúp dòng xe phía sau bớt thêm một phần vội vã.

Ở TPHCM, không khó bắt gặp biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” hay những vạch mắt võng dành cho phương tiện được phép rẽ phải. Thế nhưng, giữa dòng xe đi thẳng, vẫn không ít lần vướng phải một chiếc xe chắn ngang. Có người phía sau nhắc nhở nhẹ nhàng, bấm còi; căng thẳng hơn có thể dẫn đến cãi vã, thậm chí va chạm.

Cũng trong tình huống ấy, nếu một người chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường một khoảng trống vừa đủ, chiếc xe rẽ phải có thể đi qua, dòng xe phía sau tiếp tục lưu thông. Một cái gật đầu, một nụ cười thay cho lời cảm ơn, biến một tình huống tưởng sẽ trở nên căng thẳng lại kết thúc nhẹ nhàng.

Đặc biệt vào giờ cao điểm, khi ai cũng muốn nhanh hơn một chút, việc không bấm còi thúc giục, không cố chen lên khi chưa thể đi tiếp như mong muốn đôi khi cũng là một cách nhường đường.

Quy định về tham gia giao thông tạo ra khuôn khổ để mọi người cùng lưu thông một cách có trật tự và đúng luật. Nhưng trong những tình huống cụ thể, sự phối hợp, quan sát và nhường nhịn vẫn là điều giúp dòng xe vận hành thuận tiện hơn.

Phố đông vốn đã đủ chật, nếu mỗi người chịu nhường nhau một nhịp, có lẽ con đường sẽ rộng ra thêm một chút. Và, ngay cả những con đường tưởng rộng thênh thang, dù không phải giờ cao điểm nhưng nếu ai cũng muốn giành phần đường phía trước, sự chật chội vẫn có thể xuất hiện.

HẢI DUY