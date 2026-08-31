Xã Vĩnh Lộc ra quân làm vệ sinh môi trường chào mừng lễ lớn

Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM vừa phối hợp ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Rạch Cầu Suối, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đoàn thể và nhân dân ấp 16 ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và tạo cảnh quan tuyến đường Rạch Cầu Suối, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Nhân dân ấp 16 ra quân thu gom rác thải trên tuyến đường Rạch Cầu Suối. Ảnh: CA

Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, trước đó ngày 30-8, Công an xã Vĩnh Lộc đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông N.T.D. (ngụ ấp 28, xã Vĩnh Lộc) về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định trên đường Rạch Cầu Suối.

Ngày 30-8, Công an xã Vĩnh Lộc lập biên bản, xử phạt một trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định. Ảnh: CA

Theo UBND xã Vĩnh Lộc, hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo diện mạo khang trang cho địa phương trước thềm lễ Quốc khánh 2-9.

﻿Đoạn đường Rạch Cầu Suối trước và sau khi ra quân làm vệ sinh. Ảnh: CA

NGUYỄN TÂN