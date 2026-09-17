Sức sống cơ sở

Tôi có thấy

“1 chạm” ở phường

SGGP

Anh Nguyễn Quốc Huy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp theo đúng giờ hẹn để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay lập tức, cán bộ giải quyết hồ sơ trả kết quả.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ phường luôn túc trực để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ phường luôn túc trực để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng

Sự thuận tiện này đến từ tiện ích lấy số trực tuyến trong ứng dụng “Phường Gò Vấp Smart”, được UBND phường triển khai từ tháng 2-2026. Chỉ cần có mặt trước lịch hẹn khoảng 10 phút, người dân sẽ được vào giao dịch mà không phải đợi.

Đến nay, ứng dụng đã ghi nhận hơn 47.000 lượt người lấy số tại nhà. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ phường luôn túc trực để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp Nguyễn Chí Thanh, việc số hóa giúp cơ quan nhà nước tiết kiệm chi phí đầu tư máy móc, in ấn phiếu giấy; người dân chủ động thời gian, còn trung tâm điều tiết lượng khách, hạn chế tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

LÊ THOA

Từ khóa

phường ứng dụng Gò Vấp Smart kết quả hồ sơ quá tải

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