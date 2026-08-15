Xe tải trọng lớn "băm nát" đường Trịnh Hoài Đức ở phường Tân Hiệp, TPHCM

Đây là tuyến đường huyết mạch của phường Tân Hiệp, kết nối đến đường ĐT746 và ĐT747, qua khu dân cư đông đúc, trường học, bệnh viện. Đường hiện chỉ có 2 làn xe, chưa có cống thoát nước nên thường xuyên ngập cục bộ khi mưa lớn. Người dân địa phương mong mỏi chính quyền sớm tu bổ, sửa chữa tuyến đường để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Xe tải trọng lớn di chuyển nhiều trên đường Trịnh Hoài Đức

Clip xe tải trọng lớn thường xuyên di chuyển qua đường Trịnh Hoài Đức ở phường Tân Hiệp khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng

THẢO NGUYỄN