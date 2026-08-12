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Trụ sở cũ thành trường học khang trang

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Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (trước đây) tại số 63 đường Đoàn Thị Liên (phường Phú Lợi) đã ngừng hoạt động từ tháng 2-2022, sau khi đơn vị chuyển đến trụ sở mới.

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Trụ sở của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (trước đây) sau khi cải tạo thành trường học.
﻿ẢNH: THẢO NGUYỄN

Từ ngày 1-7-2026, khu nhà, đất rộng hơn 3.900m2, với tổng diện tích sàn sử dụng hơn 1.500m2, được bàn giao cho Trường Tiểu học Phú Lợi quản lý, sử dụng. Sau khi tiếp nhận, nhà trường phối hợp với các đơn vị kết nghĩa cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đưa khu nhà vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

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THẢO NGUYỄN

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Phú Lợi Ngừng hoạt động Trụ sở Cải tạo Cơ sở vật chất Trường học Bàn giao Trụ sở cũ thành trường học

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