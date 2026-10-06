Gom phế liệu tạo quỹ học bổng

Chi hội Phụ nữ khu phố 10, phường Tam Thắng đã biến những phế liệu như vỏ lon, giấy vụn, bìa carton… thành học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn bằng việc triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”.