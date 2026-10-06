Gom phế liệu tạo quỹ học bổng

Mô hình có sự tham gia của 165 hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố.
Hàng ngày, các hội viên thu gom phế liệu từ gia đình và khu dân cư, sau đó tập kết về trụ sở khu phố để phân loại, bán gây quỹ.
Chi hội Phụ nữ khu phố 10, phường Tam Thắng đã biến những phế liệu như vỏ lon, giấy vụn, bìa carton… thành học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn bằng việc triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”.
Mô hình có sự tham gia của 165 hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố.
Hàng ngày, các hội viên thu gom phế liệu từ gia đình và khu dân cư, sau đó tập kết về trụ sở khu phố để phân loại, bán gây quỹ.