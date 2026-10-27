Sức sống cơ sở

Phạt nhóm thiếu niên tụ tập đánh nhau đến nghĩa trang dọn vệ sinh

SGGPO

Nhóm thiếu niên từ 13-16 tuổi chuẩn bị đánh nhau thì được công an ngăn chặn kịp thời, sau đó xử phạt bằng cách đến nghĩa trang liệt sĩ dọn dẹp vệ sinh. 

Phạt nhóm thiếu niên tụ tập đánh nhau đến nghĩa trang dọn vệ sinh

Khuya 26-10, nhận được thông tin có hai nhóm thiếu niên từ 13-16 tuổi, hầu hết đã bỏ học, chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) lập tức có mặt và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

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Nhóm thiếu niên dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ

Sau khi nhắc nhở, Công an xã đã đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ để dọn dẹp vệ sinh, lau bụi, quét sạch lá cây, nhổ từng bụi cỏ trong khuôn viên.

Theo Công an xã Phú Giáo, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính khô khan, hình thức này vừa mang tính răn đe nhẹ nhàng, vừa giúp các em tự điều chỉnh hành vi, tránh thói hư tật xấu. Đồng thời tạo điều kiện để các em trực tiếp chăm sóc không gian tưởng niệm, qua đó giúp các em nhìn nhận lại bản thân và trách nhiệm xã hội, từ đó điều chỉnh lối sống, chấp hành tốt pháp luật.

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THẢO NGUYỄN

Từ khóa

Thiếu niên Vệ sinh Nghĩa trang Phú Giáo

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