Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, giá vé xe khách tại Bến xe miền Đông mới được điều chỉnh tăng tối đa 40%-60% tùy tuyến và thời điểm. Với các tuyến đường dài đi miền Bắc, giá vé giường nằm chất lượng cao có thể vượt 4,2 triệu đồng/lượt, tạo áp lực đáng kể lên chi phí đi lại của người dân trong dịp cao điểm tết.

Bến xe miền Đông mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco), đơn vị quản lý Bến xe miền Đông mới khuyến khích các nhà xe không điều chỉnh tăng giá cước.

Trường hợp kê khai tăng giá nhằm bù đắp chi phí phương tiện chạy chiều rỗng khi tăng cường giải tỏa hành khách, mức điều chỉnh được đề xuất theo từng nhóm tuyến, thời gian cụ thể.

Đối với các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra khu vực miền Bắc, giá vé được điều chỉnh không quá 40% từ ngày 22-1 đến 25-1-2027; sau đó tăng tối đa 60% từ ngày 26-1 đến hết ngày 9-2. Các tuyến Gia Lai, Đắk Lắk áp dụng mức tăng không quá 40% từ ngày 23-1 đến 25-1 và tối đa 60% từ ngày 26-1 đến hết ngày 9-2-2027.

Nhóm tuyến Khánh Hòa, Lâm Đồng được điều chỉnh tăng không quá 40% từ ngày 26-1 đến 29-1, tối đa 60% từ ngày 30-1 đến hết ngày 10-2. Các tuyến Đồng Nai, Tây Ninh, khu vực miền Tây và tuyến nội tỉnh TPHCM được điều chỉnh không quá 40% từ ngày 1-2 đến hết ngày 12-2-2027.

Hành khách tại bến xe miền Đông mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo bảng giá dự kiến của 302 tuyến liên tỉnh, các tuyến đường dài đi miền Bắc, với cự ly khoảng 1.620-1.950km, có giá vé giường nằm loại 1 phổ biến từ 3,55 triệu đến 4,27 triệu đồng/lượt. Trong đó, tuyến đi Quảng Ninh có mức cao nhất khoảng 4,27 triệu đồng, tuyến đi Lào Cai khoảng 4,25 triệu đồng.

Trên tuyến TPHCM - Hà Nội, cự ly khoảng 1.750km, giá vé giường nằm loại 1 khoảng 3,83 triệu đồng/lượt; loại 2 khoảng 3,33 triệu đồng và loại 3 khoảng 3,02 triệu đồng. Vé ghế ngồi loại 3 khoảng 1,19 triệu đồng/lượt.

Bến xe Miền Đông mới đề nghị các nhà xe gửi kế hoạch vận tải, phương tiện tăng cường và phương án bán vé trước ngày 10-12-2026. Các đơn vị phải công khai, bán đúng giá vé kê khai, không nhận đặt chỗ vượt năng lực vận chuyển. Trường hợp thu tiền đặt cọc khi giá vé tết chưa được duyệt, mức thu không được vượt giá vé hiện hành.

Dịp Tết Dương lịch 2027, do kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, lượng khách qua bến dự báo tăng không đáng kể, nhưng các đơn vị liên quan vẫn chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện khi nhu cầu phát sinh đột biến. Dịp Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày, Bến xe Miền Đông mới dự báo phục vụ khoảng 247.800 lượt hành khách trong 20 ngày cao điểm, tăng 10% so với năm trước.

Hành khách tại bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngoài ra, lực lượng chức năng TPHCM cũng có kế hoạch kiểm tra hoạt động vận tải dịp cuối năm, xử lý xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình và tình trạng đón trả khách sai quy định; tăng cường kiểm soát giá vé, chất lượng phương tiện và an toàn vận tải.

QUỐC HÙNG