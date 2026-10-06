Lãnh đạo TPHCM kiểm tra cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Ngày 6-10, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Tham gia đoàn còn có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan cùng Tập đoàn Becamex.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Tập đoàn Becamex cho biết, sau khi ký hợp đồng BOT vào ngày 4-6-2025, đơn vị đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và trình Sở Xây dựng TPHCM thẩm định 11 đoạn tuyến.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực địa các mũi thi công dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Ảnh: DUY TRẦN

Tính đến nay, dự án đã tiếp nhận mặt bằng đạt khoảng 37,03km trên tổng số 45,65km chiều dài tuyến (đạt 81,11%). Tuy nhiên, phần lớn các đợt bàn giao mặt bằng trước đây mang tính chất nhỏ lẻ, đứt quãng.



Từ cuối tháng 9-2026, một số đoạn có chiều dài đủ điều kiện thi công như đoạn tại phường Tân Khánh dài 1,79km, phường Tân Hiệp dài 2,65km, phường Vĩnh Tân dài 1,47km và phường Bình Cơ dài 1,66km.

Đơn vị thi công đang tổ chức 19 mũi thi công trên dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Ảnh: DUY TRẦN

Bên cạnh những nỗ lực đạt được, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã nêu ra nhiều điểm nghẽn lớn, như dù tỷ lệ mặt bằng bàn giao đạt khá cao nhưng vẫn bị đứt quãng, chưa liền mạch, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai máy móc thiết bị thi công đồng bộ.

Dọc toàn tuyến hiện còn vướng nhiều vị trí giao cắt chưa được di dời hạ tầng kỹ thuật, bao gồm 52 vị trí điện trung - hạ thế, cáp viễn thông và 9 vị trí hệ thống cấp nước nằm rải rác tại các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, xã Phước Hòa, xã An Long.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị khẩn trương thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao. Ảnh: DUY TRẦN

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu các địa phương và sở, ngành tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của UBND TPHCM; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Becamex, các đơn vị thi công cần tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công để bù đắp lại khối lượng đã chậm tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và sớm đưa dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ đề ra.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN - XUÂN TRUNG