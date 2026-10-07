Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng dịp Lễ Sen Dolta năm 2026

Ngày 7-10, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà tại các chùa Khmer và người uy tín trong đồng bào Khmer trên địa bàn TPHCM, nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026.

Đoàn thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2026 tại chùa Chantarangsay

Đoàn đã đến thăm chư tăng, sư sãi tại các chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền), chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa).

Tại các nơi đến thăm, ông Phạm Minh Tuấn đã thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay và Đại đức Tăng Ngọc An, trụ trì chùa Pothiwong cùng chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, nhân dịp Lễ Sen Dolta.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng gửi lời chúc đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn TPHCM đón Lễ Sene Dolta năm 2026 an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn thăm, chúc mừng hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay

Ông Phạm Minh Tuấn ghi nhận, gửi lời cảm ơn các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố phát động.

Đoàn thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2026 tại chùa Pothiwong

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn mong các vị trụ trì cùng quý chư tăng, sư sãi, đồng bào Khmer tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam các cấp, vận động quý tăng ni và đồng bào phật tử hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

HỒNG HẢI