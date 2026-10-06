Lũ cuốn trôi ô tô ở Đà Lạt, 3 người may mắn thoát nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Lê Thanh Châu (sinh năm 2000, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 71C-09.xxx, di chuyển qua suối từ hướng Phụng Sơn ra Xuân Thành (phường Xuân Trường – Đà Lạt) bất ngờ bị nước dâng cao đẩy xe ra giữa dòng suối.
Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ô tô có 3 người may mắn trèo lên nóc ca bin sau đó nhảy vào bờ an toàn.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường – Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường huy động xe cẩu hỗ trợ đưa phương tiện lên bờ.
Hậu quả, xe ô tô tải bị hư hỏng nặng, hoa tươi bị dòng nước lũ cuốn trôi về phía hạ nguồn.