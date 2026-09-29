MIDORI PARK The TEN hoàn thành, HARUKA chuẩn bị về đích

Tại phường Bình Dương, TPHCM, BECAMEX TOKYU đang tiếp tục hoàn thiện khu đô thị MIDORI PARK thông qua việc phát triển các dự án nhà ở cùng hệ thống tiện ích phục vụ cư dân.

Toàn cảnh Dự án MIDORI PARK The TEN

Tháng 8-2026, dự án MIDORI PARK The TEN (The TEN) đã hoàn thành xây dựng và dự kiến đón cư dân từ tháng 10-2026. Trong khi đó, MIDORI PARK HARUKA (HARUKA) dự kiến khởi công giai đoạn cuối với 22 căn nhà vào tháng 10-2026.

The TEN hoàn thành xây dựng, dự kiến đón cư dân từ tháng 10

MIDORI PARK The TEN gồm 300 căn hộ, được phát triển theo định hướng không gian sống rộng rãi, kết nối với thiên nhiên.

Các căn hộ có diện tích sử dụng trung bình khoảng 110m², chiều cao trần 3,5m. Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích gồm khu tắm nước nóng, hồ bơi dài 50m, phòng gym, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em...

Theo BECAMEX TOKYU, nhờ tập trung vào diện tích, thiết kế và không gian sống, The TEN nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng có thu nhập cao, hoạt động kinh doanh của dự án đang diễn biến thuận lợi.

Dự án hoàn thành xây dựng trong tháng 8-2026 và dự kiến bắt đầu đón cư dân từ tháng 10-2026.

HARUKA khởi công 22 căn trong giai đoạn cuối

Cùng với The TEN, MIDORI PARK HARUKA đang bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng. Giai đoạn này gồm 22 căn nhà 4 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ.

Toàn cảnh dự án HARUKA giai đoạn chuẩn bị về đích

Theo kế hoạch, 22 căn nhà sẽ được khởi công vào tháng 10-2026, hoàn thành vào tháng 10-2027 và dự kiến bàn giao cho cư dân từ tháng 11-2027.

Sau khi hoàn thành giai đoạn cuối, tổng số căn nhà tại HARUKA sẽ đạt 241 căn, góp phần hoàn thiện khu vực MIDORI PARK với các không gian nhà ở kết hợp hệ thống tiện ích phục vụ đời sống.

BECAMEX TOKYU cho biết đến nay doanh nghiệp đã cung cấp khoảng 3.000 căn nhà ở tại khu vực, trong đó có MIDORI PARK The TEN.

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát triển các dự án nhà ở gắn với hệ thống tiện ích thương mại, hướng đến hoàn thiện môi trường sống và gia tăng chất lượng các khu đô thị tại phường Bình Dương

XUÂN THI